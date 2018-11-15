Житель Южного Урала будет осужден за попытку дать взятку полицейскому
Жителя Карабаша будут судить за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД.
Водитель нарушил правила, двигаясь на своей машине - его остановил наряд ДПС, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Тогда нарушитель предложил инспектору 5 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности. На это полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности, но водитель продолжил предлагать деньги.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения.