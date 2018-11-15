15 Ноября 2018
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"Звезда" приступила к серийному производству крупнотоннажных танкеров класса "Афрамакс"

Судоверфь "Звезда" приступила к серийному производству танкеров класса "Афрамакс". В церемонии резки металла для второго танкера класса "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. тонн приняли участие главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Крупнотоннажные танкеры "Афрамакс" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роснефти". Они станут первыми судами такого типа, построенными в России. Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 г .

Закладка головного судна на открытом достроечном тяжёлом стапеле состоялась 11 сентября в ходе визита на ССК "Звезда" президента Владимира Путина.

Начало выпуска судов типа "Афрамакс" имеет особое значение для всей страны - показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, отметил Сечин. Кроме того, выпуск судов - национальной безопасности и независимости.

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"Звезда" приступила к серийному производству крупнотоннажных танкеров класса "Афрамакс"

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Теги: Звезда, Афрамакс, Роснефть, крупнотоннажные суда



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