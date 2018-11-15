В Югре выросла сумма НДФЛ, отчисляемая в местные бюджеты

На заседании думы ХМАО парламентарии изменили сумму налога на доходы физлиц, которая будет отчисляться в местные бюджеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Принятый закон на 1,5% - с 19 до 20,5% - увеличил сумму, которую города и районы отчисляют в местные бюджеты с налога на доходы физлиц. Кроме того, под это изменена методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

При голосовании в первом и втором чтениях 33 депутата голосовали "за", четверо воздержались.