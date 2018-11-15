Житель Златоуста снял с "Порше" зеркало за 70 тысяч. Ему грозит два года колонии

В Златоусте у местного жителя неизвестный снял с машины боковое зеркало, за помощью он обратился в полицию. Как сообщает Федералпресс, злоумышленника поймали.

Водитель автомобиля "Порше" заявил, что неизвестные сняли у него боковое зеркало стоимостью около 70 тыс. руб. Сотрудники полиции вышли на след злоумышленника и задержали его.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 31-летний местный житель, ранее не судимый. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что зеркало злоумышленник продать не успел. После необходимых следственных действий оно будет возвращено владельцу.