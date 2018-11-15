На Камчатке вслед за землетрясением ожидаются девятиметровые волны

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

На Камчатке вслед за землетрясением ожидаются девятиметровые волны

В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение. У берегов Камчатки 16 ноября ожидаются волны высотой 8-9 метров.

В зону шторма попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Руководителей судоходных компаний призвали принять меры повышенной предосторожности.

Отметим, сегодня утром в акватории Камчатского залива произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,7.

Эпицентр землетрясения находился южнее Усть-Камчатского района на расстоянии в 78 километров. Жители, проживающие в поселках Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощутили землетрясение силой до шести баллов.

Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

15 октября на Камчатке также произошло землетрясение силой 5,7 баллов.

Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива, в 127 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского. Жители, проживающие в Петропавловск-Камчатском городском округе и в городе Елизово, ощутили землетрясение силой до трех баллов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Камчатке вслед за землетрясением ожидаются девятиметровые волны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: камчатка, землетрясение, волны, шторм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 437

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети