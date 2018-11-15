На Камчатке вслед за землетрясением ожидаются девятиметровые волны

В Тихом океане объявлено штормовое предупреждение. У берегов Камчатки 16 ноября ожидаются волны высотой 8-9 метров.

В зону шторма попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Руководителей судоходных компаний призвали принять меры повышенной предосторожности.

Отметим, сегодня утром в акватории Камчатского залива произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,7.

Эпицентр землетрясения находился южнее Усть-Камчатского района на расстоянии в 78 километров. Жители, проживающие в поселках Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощутили землетрясение силой до шести баллов.

Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

15 октября на Камчатке также произошло землетрясение силой 5,7 баллов.

Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива, в 127 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского. Жители, проживающие в Петропавловск-Камчатском городском округе и в городе Елизово, ощутили землетрясение силой до трех баллов.