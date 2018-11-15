15 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Два пожилых мужчины и подросток. В Кургане за сутки сбили троих пешеходов

В Кургане за минувшие сутки сбили трех человек.

Первое ДТП произошло 14 ноября в 10.00 у дома №35 в 3 микрорайоне Заозерного - пострадал мужчина 1954 года рождения, на него наехал "пазик". Пешеход переходил дорогу по правилам. В итоге - открытый перелом запястья, перелом носа и ушибы.

Другая авария произошла в этот же день в 15.00 в поселке Энергетиков - молодой водитель на "десятке" сбил мужчину 1948 года рождения. В данном случае пешеход также переходил дорогу по "зебре". Он получил травмы, но от поездки в больницу отказался.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, третья авария произошла уже у дома №78 на улице Гагарина в Восточном поселке - водитель на "Киа" сбил пешехода 2003 года рождения, который перебегал дорогу в неположенном месте. Подростка доставили в больницу.

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Два пожилых мужчины и подросток. В Кургане за сутки сбили троих пешеходов

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Теги: пешеходы, ДТП, авария, ГИБДД, травмы



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