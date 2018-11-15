15 Ноября 2018
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Продавщица на Ставрополье шваброй отбилась от грабителя с пистолетом

В одном из магазинов Минеральных Вод продавщица дала отпор грабителю в маске и с пистолетом, прогнав его шваброй.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМВД по Ставрополью, ночью 14 ноября в торговый зал ворвался мужчина. Злоумышленник потребовал отдать ему деньги из кассы. Однако продавец оказала налетчику сопротивление – на видео видно, что она отбивается от него шваброй.

После того, как грабитель сбежал, женщина закрыла дверь магазина на замок.

Разбойника по горячим следам задержали вместе с сообщником. Нападавшими оказались неоднократно судимые за кражи и мошенничества двое местных жителей. Дома у одного из задержанных обнаружили маски и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Нижнем Тагиле был задержан дерзкий грабитель, напавший на пенсионеров. Его выдала записная книжка, с которой он пошел "на дело".

Как сообщало Накануне.RU, 65-летний пенсионер погнался за преступником он попытался выхватить свою сумку, но в итоге забрал пакет грабителя. Там оказался блокнот с контактами знакомых похитителя, который немедленно передали полицейским. Очень скоро сыщики вышли на след подозреваемого, установили его личность и пригласили "на беседу" в отдел. Тот не стал скрываться и сдался сам.

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Продавщица на Ставрополье шваброй отбилась от грабителя с пистолетом

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Теги: продавщица, минеральные воды, грабитель, швабра



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