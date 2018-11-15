15 Ноября 2018
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Армия и ВПК За рубежом

СМИ: Не менее 13 стран заинтересованы в приобретении С-400, несмотря на санкции

Минимум 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает CNBC со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

По данным телеканала, в числе этих стран Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак и Саудовская Аравия.

При этом их не пугают возможные санкции со стороны США в рамках закона, направленного на сдерживание торговли Россией вооружением, передает Regnum со ссылкой на канал.

В октябре Индия стала третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Ранее военный эксперт заявлял, что от позиции КНР будет зависеть отношение к санкциям и со стороны других стран, закупающих российские вооружения.

Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил США об ответных мерах.

Ранее также стало известно, что Россия и Индия могут в обход санкций США согласовать сделку по поставке "Триумфа".

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СМИ: Не менее 13 стран заинтересованы в приобретении С-400, несмотря на санкции

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Теги: с-400, санкции, россия



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