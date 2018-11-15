15 Ноября 2018
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Свердловские медики получили сертификаты на приобретение жилья

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил сертификаты на приобретение жилья медицинскими работниками.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, их получили бюджетники, проживающие и работающие в отдаленных районах области, малых городах и сельских территориях. "Жилищные сертификаты медицинским работникам мы вручаем впервые, но я уверен, что это хорошее дело мы превратим в традицию", – отметил глава региона.

По мнению Куйвашева, вручение сертификатов медикам должно помочь решению такой важнейшей для области задачи, как привлечение и закрепление медицинских кадров на селе.

Всего жилищные сертификаты получили 20 врачей из Артинского, Ачитского, Верхнепышминского, Тугулымского, Краснотурьинского городских округов и Байкаловского муниципального района, а также 21 фельдшер из Горноуральского, Камышловского, Рефтинского, Режевского, Полевского городских округов, Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов.

Напомним, ранее в области 253 врача, приехавшие работать в деревни и села, получили "сельский миллион", по 500 тыс. руб. выделено 84 фельдшерам.

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Свердловские медики получили сертификаты на приобретение жилья

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Теги: медики, жилье



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