Сенаторы предложили убрать клетки и "аквариумы" из судов

Совет федерации внес в Госдуму законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Как говорится в сообщении нижней палата парламента, законопроект запрещает помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие их общению с адвокатом.

В пояснительной записке говорится, что данная мера поможет судьям относиться к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым без предрассудков, поправки в уголовно-процессуальный кодекс направлены на "гуманизацию отношения" к ним в ходе заседаний.

В июне против клеток и "аквариумов" в судах выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, по словам которой, "держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем — это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь".