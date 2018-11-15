Путина на саммите в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя
Российского президента Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя.
Это произошло на саммите в торгово-выставочном центре "Suntec" в Сингапуре. По словам журналистов, глава государства хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя, которая в таких случаях "стоит для кого угодно, но только не для него". Однако российского лидера перенаправили именно сквозь рамку, несмотря на то, что в таких случаях главе государства и министрам открывают дополнительный свободный проход.
При прохождении Путина через металлоискатель, оборудование "зазвенело".
В Сингапуре Путин принимал участие в заседании саммита Россия — АСЕАН, сообщает "Коммерсант".
Как сообщалось ранее, в Сингапуре президент России встретился с премьером Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудили вопрос мирного договора. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".