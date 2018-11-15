15 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Коалиция США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Международная коалиция, возглавляемая США, атаковала населенные пункты сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Удар наносился кассетными бомбами. По данным государственного агентства САР "SANA", удары наносились по жилым районам в городе Хаджин и деревне Шаафа. В результате погибли несколько мирных жителей, еще несколько пострадали. Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб домам и имуществу сирийцев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Сирии боевики "Белых касок" готовят очередную провокацию с использованием отравляющих веществ.

Так они планируют обвинить правительственные войска в применении химоружияпротив мирных жителей. Информация об этом поступила в российский Центр по примирению.

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Коалиция США применила в Сирии кассетные боеприпасы

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Теги: Сирия, США, боеприпасы



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