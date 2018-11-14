Вокруг Тюмени полыхает пожар. "Горит, как в Калифорнии"

В Тюменской области полыхают поля, по предварительным данным, загорелась сухая трава.

По данным ГУ МЧС, вызов поступил в 17.27. Сначала сообщалось, что горит лес, но спасатели выяснили, что источник возгорания - сухая трава, которая в прошлые годы в это время уже была покрыта снегом.

Площадь возгорания предварительно оценивается в полтора гектара.

Пожар произошел в полях между Богандинским и Винзилями. Очевидцы зафиксировали горящие поля на видео и разместили его в соцсетях. Произошедшее пользователи Сети сравнивают с пожарищами в Калифорнии.