14 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

В Тюмени автомобиль въехал в детей на перекрёстке

Сегодня в Тюмени на перекрёстке улиц Авторемонтной и Механизаторов автомобиль въехал в дорожный знак "Пешеходный переход", а затем в группу людей у светофора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошёл в четвёртом часу дня по местному времени (второй час мск).

Тюмень, Авторемонтная, Механизаторов, Жигули, наезд, авария(2018)|Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

После наезда на знак и пешеходов автомобиль наскочил на бордюрное ограждение и въехал в дерево.

Согласно предварительным данным, в аварии пострадали трое детей, в том числе двухмесячная девочка и 16-летняя девушка, обе доставлены в больницу. Пострадавшему 12-летнему мальчику, получившему, предположительно, ушиб ноги, оказана помощь на месте происшествия.

В свою очередь, водитель автомобиля, совершивший наезд, был обнаружен в больнице сотрудниками розыска ГИБДД. По предварительным данным, 22-летний мужчина находился в трезвом состоянии и не имеет прав управления транспортом.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, также сегодня автомобиль въехал в людей на перекрёстке в Екатеринбурге.

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В Тюмени автомобиль въехал в детей на перекрёстке

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Теги: Тюмень, Жигули, авария, наезд



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