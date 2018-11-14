Александр Моор назвал профилактику коррупции приоритетом в работе региональных властей

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал профилактику и противодействие коррупции одним из приоритетов в работе регионального правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Такое заявление он сделал во время заседания комиссии по противодействию коррупции, участниками которого стали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, прокурор региона Владимир Владимиров, начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев, руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков, начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов, представители других федеральных ведомств, областного правительства, общественных организаций.

По словам главы региона, для противодействия и профилактики коррупции будут продолжены те меры, которые принимаются сейчас: это проверки в отношении служащих и муниципальных депутатов, разъяснительная работа и обучение служащих, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и перевод государственных услуг в электронный вид.

Также Александр Моор сообщил, что в этом году были выявлены нарушения в сведениях о доходах муниципальных депутатов. Как правило, это невнимательное заполнение справок о доходах и неумение сельских депутатов оформлять их, несмотря на разъяснительную работу. Кроме того, в этом году проанализировали деятельность исполнительных органов власти, которые оказывают государственную поддержку, на наличие конфликта интересов и скрытой аффилированности. Самые острые проблемы и болевые точки в этом вопросе определяются прокуратурой.

По данным правоохранительных органов, в регионе зафиксировано снижение числа коррупционных нарушений в органах исполнительной власти. Владимир Владимиров предложил ужесточить требования к тем, кто не в первый раз предоставляет недостоверные сведения о доходах, чтобы они более внимательно относились к исполнению обязанности по их представлению.

Также на заседании был рассмотрен вопрос государственными учреждениями законодательства при проведении закупок. В Тюменской области выработана система, повышающая прозрачность закупок для государственных и муниципальных нужд, ведется ее оптимизация. Доказала свою эффективность практика проведения совместных закупок учреждениями здравоохранения, органами государственной власти, государственными автономными учреждениями. Такая система обеспечивает прозрачность закупок, исключает коррупциогенные факторы и позволяет экономить бюджетные средства, так как за счет увеличения объема закупки снижается цена.