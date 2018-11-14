14 Ноября 2018
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Губернатор Тюменской области: активное жилищное строительство в регионе будет продолжено

В Тюменской области сформированы планы по вводу жилья до 2024 г.. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, это позволит решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным по увеличению объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год.

В этом году в эксплуатацию будет введено 1 млн 250 тыс. кв. м жилья, в следующем - 1,4 млн кв. м. жилья, в 2020 - более 1,5 млн кв. м. В дальнейшем ввод жилья будет только расти и в 2024 г. достигнет 1 млн 640 тыс. кв. м.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что активная и целенаправленная работа властей региона дает результат. За четыре года в эксплуатацию введено более 7 млн кв. м жилья. Полностью завершено расселение жилищного фонда, признанного аварийным до 2012 г., благодаря чему переехать в новые квартиры смогли 3,7 тыс. семей.

"По вводу жилья в расчете на одного человека Тюменская область занимала первое место в России в 2012, 2013 и 2015 годах и не выходит из тройки лидеров сегодня. Ежегодно на реализацию жилищных программ выделяется более 3 млрд руб. С 2014 года улучшили жилищные условия 12 тыс. семей", - заявил губернатор, подчеркнув, что активное жилищное строительство будет продолжено.

Также власти ведут работу о ликвидации административных барьеров. Заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов сообщил, что площадь территории, предназначенной для строительства жилья в Тюменской области, составляет более 17 тыс. га. Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, сокращено до четырех. Предельный срок прохождения этих процедур – не более 79 дней.

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Губернатор Тюменской области: активное жилищное строительство в регионе будет продолжено

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Теги: строительство, ввод жилья, Александр Моор



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