В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей

В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей. Производство планируется запустить уже в первом квартале 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Новое производство появится на площадке индустриального парка ММК. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Москве на международной промышленной выставке "Металл-Экспо.

Завод будет производить до 10 тыс. тонн раскислителей для поставок в России и за рубеж.

В реализацию проекта на первом этапе инвестируют 70 млн руб.

Проект поддержал губернатор Борис Дубровский.

"Одна из задач правительства – помогать бизнесу, и я подчеркну – по мере возможностей и в рамках закона. Например, с получением разрешительной документации или земель. Но главное здесь – социальный эффект от таких проектов. Это новые рабочие места для людей и новые возможности развития для территорий в целом", – отметил он.

На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест.