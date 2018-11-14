В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Челябинская область

В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей

В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей. Производство планируется запустить уже в первом квартале 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Новое производство появится на площадке индустриального парка ММК. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Москве на международной промышленной выставке "Металл-Экспо.

Завод будет производить до 10 тыс. тонн раскислителей для поставок в России и за рубеж.

В реализацию проекта на первом этапе инвестируют 70 млн руб.

Проект поддержал губернатор Борис Дубровский.

"Одна из задач правительства – помогать бизнесу, и я подчеркну – по мере возможностей и в рамках закона. Например, с получением разрешительной документации или земель. Но главное здесь – социальный эффект от таких проектов. Это новые рабочие места для людей и новые возможности развития для территорий в целом", – отметил он.

На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Магнитогорске построят завод металлургических раскислителей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: завод, ММК, Борис Дубровский,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 413

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети