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Общество Пермский край

В Прикамье часть выручки от предновогодних ярмарок пойдет на благотворительность

В Прикамье стартует сезон предновогодних ярмарок. На них жители всего региона смогут купить еду, сувениры, подарки к новому году. Часть выручки пойдет на благотворительность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.
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На площадках предусмотрят места для организаций, работающих для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На них общественники смогут продать продукцию подопечных. Вырученные средства могут пойти на поддержку людей с ОВЗ.

Кроме того, региональный минпром рассмотрит возможность направления части выручки арендаторов, которым площадка на ярмарках предоставляется бесплатно, в благотворительные фонды региона. В декабре ярмарки пройдут по всему краю, в том числе на пять пермских площадках.

По словам заместителя председателя правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли края Алексея Чибисова, за последние три года развитие ярмарок идет по восходящей. В канун нового года все жители региона смогут купить не только продукты, но и елочные игрушки и живые ели.

В Перми ярмарки начнут работать с 14 декабря в Кировском, Индустриальном и Мотовилихинском районах, с конца декабря — у здания пермского академического Театра-Театра. В разных районах города будет организовано 22 елочных базара. Ярмарки будут проходить каждую неделю по пятницам и субботам с 10 до 20.00. По словам Алексея Чибисова, выбранные площадки обладают хорошей проходимостью и пользуются популярностью у населения. На каждой из них предусмотрено 15 и более торговых мест для производителей.

В декабре в крупнейших городах и муниципальных образованиях Пермского края запланированы предновогодние ярмарки. В них будут участвовать местные фермеры, производители продуктов питания, сувениров, елочной продукции, предприятия общепита. Для местных производителей участие бесплатно.

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В Прикамье часть выручки от предновогодних ярмарок пойдет на благотворительность

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Теги: ярмарка, сувениры, Новый год, выручка, благотворительность



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