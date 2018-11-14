Максим Решетников поддержал создание каталога муниципальных проектов на портале "Управляем вместе"

Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу создания на портале "Управляем вместе" каталога муниципальных проектов, с последующим отражением их в личном кабинете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Предложение расширить возможности портала, который является одним из ведущих инструментов вовлечения жителей края в процесс управления регионом, поступило от главы администрации Нытвенского муниципального района Рината Хаертдинова, во время заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов. На заседании были подведены предварительные итоги работы портала, кроме того, главам территорий был представлен обновленный интерфейс личного кабинета.

Сейчас на портале публикуются данные о проектах, финансируемых за счет краевого и федерального бюджетов. Ринат Хаертдинов заявил, что добавив возможность отражения в личном кабинете главы информации о муниципальных проектах, портал "Управляем вместе" станет еще инструментом проектного управления и позволит главе видеть в одном окне все реализуемые на территории проекты.

"Безусловно мы как главы местного самоуправления ставим перед собой задачу улучшения исполнительской дисциплины при работе с функционалом портала и должны добиваться соблюдения регламентных сроков рассмотрения обращений жителей", — подчеркнул глава администрации Нытвенского района.

Максим Решетников с мнением Рината Хаертдинова согласился и поручил создание каталога министру информационного развития и связи Игорю Никитину.

Для главы Перми в пилотном режиме запущена функция перехода из его личного кабинета в подсистему аналитики. По словам начальника управления информационных технологий администрации Перми Евгения Мельникова, это позволит оперативно получать более детальную информацию. Руководитель проекта Элла Попова подчеркнула, что расширения функций личного кабинета главы местного самоуправления на портале "Управляем вместе" облегчит главе работу с информацией, позволят проводить анализ с разным уровнем детализации.

Губернатор призвал руководителей муниципалитетов предлагать свои инициативы по улучшению работы портала в адрес Мининформразвития Прикамья. По его словам, глава местного самоуправления должен системно использовать в своей работе обращения, поступающие на портал. Он добавил, что в обновленном личном кабинете будут учтены все замечания и пожелания, поступившие от глав муниципалитетов.

Отметим, что ежедневно на портал "Управляем вместе" поступает множество обращений жителей по проблемным темам: качеству и срокам работ по благоустройству дворов, общественных территорий, ремонту и строительству дорог, законности размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Оперативность и качество решения главами МСУ проблем, выявленных жителями, способствует повышению уровня доверия к власти и в то же время повышает степень ответственности органов исполнительной власти за качество выполнения работ.