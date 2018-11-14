14 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге из-за забывчивого школьника закрывали станцию метро

Сегодня днем в метро Екатеринбурга была перекрыта станция "Площадь 1905 года". Причиной стал забытый школьный рюкзак.

Накануне.RU обратилось к официальному представителю ГУ МВД России по Свердловской области Валерию Горелых и попросило рассказать его о подробностях случившегося. Он дал комментарий по итогам полицейской проверки.

"Сегодня в 14 часов 23 минуты по местному времени один из нарядов полиции по охране объектов метрополитена при обходе подведомственной территории обнаружил рядом со скамейкой бесхозный предмет в виде рюкзака. К таким и любым иным находкам представители МВД всегда относятся очень серьезно, так как это напрямую влияет на безопасность и работников, и пассажиров подземки Екатеринбурга. Сегодняшний случай не стал исключением. Сотрудники полиции перекрыли станцию на вход и выход, дабы не подвергать людей возможной опасности. На указанный адрес были вызваны специалисты по взрывным устройствам. Сыщики создали зону безопасности. По итогам проведенной проверки стало понятно, что никакой угрозы ни работникам, ни пассажирам, ни самой станции этот рюкзак не представлял", - рассказал полковник Горелых.

полиция(2018)|Фото:Накануне.RU

По его данным, внутри находились школьные принадлежности.

"Личность владельца котомки органами внутренних дел была установлена оперативно: им оказался местный житель, подросток по имени Никита, 2002 года рождения, школьник. Он сожалеет о том, что впопыхах оставил свой рюкзак и причинил многим людям массу неудобств. Несмотря на его сожаления, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД по городу Екатеринбургу, на чьей территории находится Площадь 1905 года, в ближайшее время вызовут его родителей и в присутствии законных представителей опросят подростка, чтобы по итогам проверки вынести соответствующее решение", - отметил представитель Главка.

Как уточнил Валерий Горелых, проверочным мероприятиям полиции был дан отбой в 15.55, после чего на станцию вернулись работники и пассажиры, и подземка возобновила обычный режим работы.

"Всего пришлось попросить выйти на свежий воздух 95 человек и 10 работников. Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить гражданам, которые пользуются общественным транспортом, внимательно относиться к своим вещам и не забывать их, поскольку все это приносит массу неудобств для других людей", - добавил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге из-за забывчивого школьника закрывали станцию метро

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Теги: метро, полиция, Екатеринбург



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