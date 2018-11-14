В Артемовском и Кировграде компании оштрафованы за некачественное благоустройство улиц

В Артемовском и Кровграде подрядчики, занимавшиеся ремонтом дорог, оштрафованы за некачественную работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Облкоммунэнерго".

В Артемовском до конца недели энергетики завершат благоустройство площадок, где летом шел ремонт теплотрасс. Специалисты "Объединенной теплоснабжающей организации" дополнительно отсыпят дорогу щебнем. Это позволит общественному транспорту вновь ездить по одной из центральных улиц города. Заместитель главного инженера "Облкоммунэнерго" по капитальному строительству Максим Кузнецов заявил, что благоустройство после капремонта должен был сделать подрядчик, компания "Меридиан-57", однако после приемки работ из-за проседания грунта на нескольких участках улиц Гагарина, Мира, Первомайская образовались неровности.

"Это затрудняет движение, потому мы решили выровнять покрытие своими силами. За три дня мы дополнительно отсыпем щебнем площадки. Претензий к подрядчику относительно указанных участков нет, но исполнитель будет оштрафован за нарушение сроков ремонта тепловой сети ЖДР на улице 8 марта", - заявил Кузнецов.

Штрафы грозят и компаниям, проводившим капремонты сетей в Кировграде. Из-за задержки заканчивать благоустройство территорий компании будут уже весной. На реконструкцию теплового комплекса только Артемовского и Кировграда в этом году дали 180 млн руб. – работы шли в рамках концессионного соглашения, заключенного правительством и "Объединенной теплоснабжающей компанией". Всего в концессию вошли 1 тыс. 708 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в девяти муниципалитетах региона: за семь лет в развитие инженерной инфраструктуры уральских городов вложат 1,8 млрд руб.