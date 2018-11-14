Из-за решения ФАС из больниц пропало жизненно важное лекарство

Немецкий препарат бипериден в ампулах, необходимый для срочной помощи страдающим шизофренией и болезнью Паркинсона, перестал поставляться в российские больницы.

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо психиатров главе Минздрава Веронике Скворцовой, это произошло из-за того, что ФАС и Российская фармкомпания не смогли договориться о цене.