В Сочи из-за подтопления обрушился мост, ведущий к селу
Автомобильный мост частично обрушился в селе Нижняя Шиловка в Адлеровском районе Сочи.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, ЧП произошло из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр.
Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту.
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Сегодня утром, 14 ноября, в селе Нижняя Шиловка которое находится в Адлерском районе, произошло частичное обрушение моста из-за дождей. ⠀ В связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр, на 4 километре автодороги Адлер – Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на трассе местного значения в пос. Нижняя Шиловка. ⠀ В настоящее время на перекрытом участке дороги сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения автотранспорта по альтернативным путям объезда. ⠀ Сотрудники УГИБДД России по Краснодарскому краю рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направление, в связи с тем, что участок дороги перекрыт до устранения последствий подтопления. ⠀ Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю 🎥: от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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