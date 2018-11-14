14 Ноября 2018
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Происшествия Южный ФО В России

В Сочи из-за подтопления обрушился мост, ведущий к селу

Автомобильный мост частично обрушился в селе Нижняя Шиловка в Адлеровском районе Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, ЧП произошло из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту.

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Сегодня утром, 14 ноября, в селе Нижняя Шиловка которое находится в Адлерском районе, произошло частичное обрушение моста из-за дождей. ⠀ В связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр, на 4 километре автодороги Адлер – Нижняя Шиловка произошло подтопление и обвал части моста. В целях обеспечения безопасности граждан сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту на трассе местного значения в пос. Нижняя Шиловка. ⠀ В настоящее время на перекрытом участке дороги сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения автотранспорта по альтернативным путям объезда. ⠀ Сотрудники УГИБДД России по Краснодарскому краю рекомендуют водителям воздержаться от поездок в указанном направление, в связи с тем, что участок дороги перекрыт до устранения последствий подтопления. ⠀ Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю 🎥: от подписчика. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi)

Напомним, регион заливают сильные дожди. 26 октября был восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе.

12 ноября жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем.

Другой южный регион - Ростовкую область - заваливает снегом. Из-за снежного шторма парализована федеральная трасса М4 "Дон".

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В Сочи из-за подтопления обрушился мост, ведущий к селу

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Теги: сочи, мост, дожди, нижняя шиловка



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