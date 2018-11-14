В Сочи из-за подтопления обрушился мост, ведущий к селу

Автомобильный мост частично обрушился в селе Нижняя Шиловка в Адлеровском районе Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, ЧП произошло из-за повышения уровня воды в русле реки Чахцуцыр.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту.

Напомним, регион заливают сильные дожди. 26 октября был восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе.

12 ноября жителей и гостей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем.

Другой южный регион - Ростовкую область - заваливает снегом. Из-за снежного шторма парализована федеральная трасса М4 "Дон".