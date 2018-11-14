Жителей Свердловской области оштрафовали на 2 миллиона за разведение костров в лесу и выжигание хвороста

Жителей Свердловской области, которые разводят огонь в лесах, оштрафовали на 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики губернатора.

Замдиректора департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов рассказал, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах за девять месяцев возбуждено 267 административных дел. К ответственности привлечено 257 человек.

"Нарушителям выписано 211 штрафов на 2 млн 74 тыс. руб.", - заявил Пажетов.

Санкции применялись, в частности, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу во время действия особого противопожарного режима, за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов с нарушением требований безопасности.