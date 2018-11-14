14 Ноября 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Глава депспрта Югры допустил увольнение спортивного чиновника Сургута

Руководитель управления физической культуры и спорта Сургута Шамиль Лукманов не согласовывал ключевые решения с представителями спортивной общественности, из-за чего его работа вызвала резонанс, заявил директор департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Сергей Артамонов. Окружное ведомство продолжает проверку работы главы городского управления, возможно, будет рассмотрен вопрос об объявлении конкурса на пост Лукманова, сообщили Накануне.RU в департаменте.

Деспорта ХМАО проводит проверку уже неделю, прошли встречи Артамонова с городскими спортсменами, очередная встреча состоится сегодня. По словам главы департамента, все жалобы сводятся к тому, что руководитель управления проявлял грубость и неконструктивность в отношениях с коллегами, с подчиненными, со спортивной общественностью.

"Когда я беседовал с Шамилем Лукмановым, он с этим согласился. Также я делаю вывод, что ключевые решения, которые принимались на уровне управления физической культуры и спорта администрации Сургута, не были согласованы и даже проговорены с представителями общественности, поэтому и получился такой резонанс", - сказал Сергей Артамонов.

Он предложил спортивной общественности не выплескивать эмоции в соцсетях, привлекая внимание других регионов, а дождаться итогов проверки. Первые результаты департамент огласит уже на следующей неделе.

"В случае выявленных нарушений и, как следствие, кадровых изменений со стороны администрации Сургута, возможно, будет рассматриваться вопрос об открытом конкурсном отборе на данную должность, с привлечением общественности", - отметили в департаменте.

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Глава депспрта Югры допустил увольнение спортивного чиновника Сургута

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Теги: администрация Сургута, депспорта ХМАО, Лукманов



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