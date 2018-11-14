В Нижнем Тагиле грабителя-неудачника вычислили по оставленной им записной книжке

В Нижнем Тагиле задержан дерзкий грабитель, напавший на пенсионеров. Его выдала записная книжка, с которой он пошел "на дело".

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", в отдел полиции №16 обратилась пожилая пара, ставшая жертвой грабежа. Пенсионеры сидели на скамейке у набережной пруда по улице Горошникова, а между ними лежала сумка с деньгами и женскими перчатками. Внезапно сзади подошел незнакомец с пакетом, который схватил сумку и бросился бежать.

65-летний пенсионер сам погнался за преступником и через 100 метров настиг его. Мужчина попытался выхватить свою сумку, но в итоге забрал пакет грабителя. Злоумышленник вырвался и скрылся с похищенным.

В пакете оказался блокнот с контактами знакомых похитителя, который немедленно передали полицейским. Очень скоро сыщики вышли на след подозреваемого, установили его личность и пригласили "на беседу" в отдел. Тот не стал скрываться и сдался сам.

Неработающий и ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель района Выи уже дал признательные показания. Все похищенное изъято и возвращено владельцу.

Расследуется уголовное дело. Пока грабитель, которому грозит до четырех лет тюрьмы, отпущен под подписку о невыезде.