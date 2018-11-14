Министр, пригрозивший южноуральским властям "боевыми действиями" из-за плохой экологии, едет в Челябинск

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в пятницу, 16 ноября, с рабочим визитом посетит Челябинск.

Как ранее сообщало Накануне.RU, планируется, что он проведет совещание с участием комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Минприроды и руководства Росприроднадзора, а также посетит промышленные предприятия и Коркинский разрез.

Известно, что ключевыми темами визита министра станут рекультивация свалок, обеспечение перехода на новую систему обращения с отходами и вопросы качества атмосферного воздуха.

Напомним, в конце мая Дмитрий Кобылкин поручил властям Челябинской области взять под особый контроль ситуацию с залповыми выбросами, загрязняющими атмосферу. "Речь идет о здоровье людей, прошу не вынуждать Росприроднадзор переходить к "боевым действиям", - подчеркнул он.