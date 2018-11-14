В 62,5% свердловских школ детей кормят с нарушениями санитарных норм

С начала года в Свердловской области прошло более 12 тыс. проверок организаций, поставляющих еду в школы, а также образовательных учреждений, которые кормят учеников самостоятельно. В 62,5% случаев найдены те или иные нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среди нарушений – несоблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность поступивших продуктов, несоблюдение норм массы порций и другие.

Вынесено 1 тыс. 183 постановления о штрафах на 11,9 млн руб., 21 предупреждение. Сотрудники управления и его территориальных отделов проводятся совещания и семинары с работниками управления образования и руководителями организаций по вопросам качества и безопасности питания детей.

Добавим, что Уральский родительский комитет запустил горячую линию о качестве питания в школе.

Вся информация о нарушениях питания детей будет тщательно исследована, доведена до Роспотребнадзора, муниципальных образований, Уполномоченного по правам ребенка, а также до прокуратуры региона.

Родителей просят обращаться по номеру телефона: 8-(912)-646-27-28.