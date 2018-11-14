14 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Пьяный тюменец выбросил собаку из окна на десятом этаже

Житель Тюмени выбросил собаку из окна, расположенного на десятом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Очевидцы события вызвали полицию. На место происшествия выехал участковый, он установил обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, 30-летний, ранее судимый мужчина, будучи нетрезвым, решил поиграть со своим питомцем. Во время игры он начал хватать собаку за шею. Почувствовав угрозу, животное укусило тюменца, от чего тот разозлился и выбросил пса из окна собственной квартиры. Собака погибла.

Сейчас он задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

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Пьяный тюменец выбросил собаку из окна на десятом этаже

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Теги: собака, жестокое обращение с животными, выбросил из окна



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