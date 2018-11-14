На Южном Урале два человека погибли на пожаре в частном доме

Тела пожилых мужчины и женщины были обнаружены во время тушения пожара в частном доме в поселке Усть-Багаряк. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Пожар произошел утром 14 ноября. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в региональном СК.