В Челябинске в здании комитета градостроительства и архитектуры произошел пожар

В Челябинске в административном здании на улице Воровского, 2, где расположен комитет градостроительства и архитектуры администрации города, произошел пожар. Огонь отрезал путь эвакуации женщине-охраннику, ее спасли с козырька здания с помощью лестницы, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Звонок о пожаре поступил в 6 утра. Очаг горения располагался в комнате охраны, горели вещи. Огонь отрезал путь эвакуации женщине-охраннику, ей пришлось выбраться на козырек входной группы, где ее спасли с помощью лестнице.

Других людей в здании не было.

Огонь был ликвидирован через 12 минут после поступления сигнала.

Установлено, что очаг возгорания располагался в шкафах электрооборудования в комнате охраны. К пожару мог привести аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

Сейчас устанавливается материальный ущерб.