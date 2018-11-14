"Мы за жизнь без наркотиков". В торговых центрах Кургана появились ящики для анонимных обращений

В курганских торговых центрах и нескольких учебных заведениях появились ящики для анонимных обращений граждан. Люди могут написать о незаконном обороте наркотических веществ.

В регионе начался антинаркотический месячник "Мы за жизнь без наркотиков", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В прокуратуре пообещали, что вся поступившая информация будет тщательно проанализирована.

Ящики появились в ТЦ "Звездный", в пяти супермаркетах "Метрополис", в Курганском техникуме сервиса и технологий, в государственном колледже, в технологическом колледже, а также в Курганском техникуме строительных технологий и городского хозяйства и других учебных заведениях. и общежитиях для студентов.