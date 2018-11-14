Челябинские эксперты ОНФ просят прокуратуру проверить законность принятия тарифов на вывоз ТКО

Челябинские эксперты ОНФ усомнились в обоснованности повышения тарифов на вывоз ТКО в магнитогорском и карабашском кластерах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной отметил, что жители этих кластеров платят в разы больше, чем было до появления нового регоператора.

Рост тарифа ожидается и в челябинском кластере. Регоператор предлагает сделать тариф выше – 87 руб. с человека (в настоящий момент 1 руб. 87 коп. за кв.м.). Соответствующая заявка поступила в министерство тарифного регулирования Южного Урала, но там заверили, что этот тариф еще будет пересмотрен.

В Магнитогорске ранее жители платили 1,03 руб. с кв. м жилплощади, в среднем по 20–22 руб. с человека, а теперь 77,29 руб. с человека, а для проживающих в частном секторе – 59,67 руб.

При этом общественники считают, что причин для повышения тарифа нет – на контейнерных площадках сохраняются антисанитарные условия, переполненные баки, регулярность вывоза мусора вызывает массу нареканий жителей. Кроме того, полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов.

"Фактически в этой ситуации региональное министерство тарифного регулирования, утвердив тариф на вывоз мусора, легализовало сомнительную деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорске. Более того, тариф не уменьшился, несмотря на доходы от продажи вторсырья региональным оператором по вывозу мусора. Также эксперты Народного фронта считают, что с приходом нового регоператора были завышены показатели объема мусора, что в том числе сказывается на высокой стоимости услуг", – отметил Вороной.

В связи с этим активисты ОНФ обратились в прокуратуру УрФО с требованием проверить законность принятия тарифов для магнитогорского кластера, правомерность эксплуатации свалки ТБО Магнитогорска и полигона Локомотивного городского округа, а также перерасчета стоимости услуг регоператора в соответствии с предписанием Челябинского УФАС.

Напомним, в сентябре после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков отказались возить отходы на загородные полигоны. В результате во дворах скопились горы мусора, а в городе пришлось вводить режим ЧС.

На прошлой неделе директор ООО "Центр коммунального сервиса" Алексей Бубнов заявил, что ситуация с мусором в Челябинске находится под контролем: техника в городе есть, отходы вывозятся регулярно. С такой позицией не согласны в челябинском отделении ОНФ. Общественники говорят, что ситуация хоть и стала не много лучше, но им продолжают поступать сигналы по мусорным завалам и крысам.