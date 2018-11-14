Американским военным пообещали боевые лазеры через несколько лет

Американские военные уже через несколько лет могут получить лазерное оружие высокой эффективности, заявил замглавы минобороны США Майкл Гриффин.

Специалисты работают в этой области, лазеры должны стать "оружием контроля космического пространства". Применять их будут для противоракетной обороны.

Гриффин при этом подчеркнул, что на разработку лазерного оружия нужно выделять в три-четыре раза больше средств, чем сейчас, передает Regnum.

В июле 2017 года сообщалось, что военно-морские силы США испытали лазерное оружие в Персидском заливе. Однако позже выяснилось, что телеканал CNN, который опубликовал видео якобы свежих испытаний американской лазерной системы Laser Weapons System (LaWS), на самом деле показал старые кадры.

На официальном youtube-канале Военно-морских сил США этот ролик был опубликован еще 9 декабря 2014 года.