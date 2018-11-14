Глава Зауралья порекомендовал главврачу разобраться с конфликтами в коллективе районной больницы

Глава Курганской области Вадим Шумков с официальным визитом побывал в больнице села Звериноголовское.

Врио губернатора пообщался с коллективом медучреждения и оценил состояние здания детской поликлиники, которое было с нарушениями построено в 2008 году - сейчас там требуется крупный ремонт.

Вадим Шумков поручил руководству департамента здравоохранения и главе района посчитать стоимость работ и предоставить все документы на рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Зауралья.

"Будем разбираться с детской поликлиникой, потому что строительство было некачественным и сейчас здание необходимо ремонтировать", - отметил Шумков.

Он также добавил, что разберется с ситуацией в коллективе больницы.

"Не будет конфликтов, будет просто работа, потому что жителям района нужна качественная услуга", - отметил врио губернатора.