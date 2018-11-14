Глава Зауралья порекомендовал главврачу разобраться с конфликтами в коллективе районной больницы

14 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

Глава Зауралья порекомендовал главврачу разобраться с конфликтами в коллективе районной больницы

Глава Курганской области Вадим Шумков с официальным визитом побывал в больнице села Звериноголовское.

Врио губернатора пообщался с коллективом медучреждения и оценил состояние здания детской поликлиники, которое было с нарушениями построено в 2008 году - сейчас там требуется крупный ремонт.

Вадим Шумков поручил руководству департамента здравоохранения и главе района посчитать стоимость работ и предоставить все документы на рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Зауралья.

"Будем разбираться с детской поликлиникой, потому что строительство было некачественным и сейчас здание необходимо ремонтировать", - отметил Шумков.

Он также добавил, что разберется с ситуацией в коллективе больницы.

"Не будет конфликтов, будет просто работа, потому что жителям района нужна качественная услуга", - отметил врио губернатора.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Зауралья порекомендовал главврачу разобраться с конфликтами в коллективе районной больницы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Звериноголовское, ремонт, коллектив, больница, Вадим Шумков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 395

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети