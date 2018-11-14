Треть тюменцев сталкивались с харассментом на работе

С проявлением харассмента - домогательствами на рабочем месте - сталкивались 34% жителей Тюмени. Опрос провел портал Зарплата.ру. Почти 40% опрошенных уверены, что бороться с явлением нужно на законодательном уровне, передает корреспондент Накануне.RU.

По-мнению 22% тюменцев, за домогательства сотрудника нужно увольнять, 13% считают, что достаточно профилактической беседы. 26% тюменцев отметили, что ничего в подобных ситуациях предпринимать не нужно, и участники конфликта разберутся сами.

О готовности инициировать публичное разбирательство с участием всего коллектива в случае проявлений харассмента заявили 40% опрошенных.

По данным опроса, никогда не сталкивались с домогательствами на работе 57% опрошенных тюменцев. 42% респондентов и вовсе не слышали такое слово как "харассмент".

Опрос работодателей показал, что большинство из них - 42% - на жалобы о домогательствах отреагируют разговором со сторонами конфликта. 7% ничего не будут предпринимать, 18% уволят агрессора. Треть работодателей готовы инициировать судебное разбирательство. Отметим, что 8% работодателей уверены, что обычно в харассменте виновата сама жертва.