14 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге вода и тепло вернулись в дома после аварии, из-за которой улицы затопило кипятком

Окончен ремонт участка теплотрассы возле детского сада на Крылова, из-за аварии на котором улицы и машины залило кипятком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Ремонт шел без отключения воды и тепла, жителям 26 близлежащих домов охладили батареи и горячую воду в кранах.Температура подаваемой воды составляла около плюс 50. Рабочие заменили 12 м трубопровода диаметром 500 мм. Ночью ремонт закончился, теплоснабжение и горячая вода полностью вернулись в дома.

Напомним, авария произошла в 11.30 13 ноября. Образовался провал грунта площадью около 50 "квадратов", несколько автомобилей вынуждены были принять "горячую ванну". Из одного из них сотрудниками МЧС на руках эвакуировали двух людей. Также пожарные помогали людям безопасно переходить залитые водой участки дороги.

Коммунальная авария в Екатеринбурге Мельникова Крылова(2018)|Фото: etk-ural.ru

коммунальная авария в Екатеринбурге(2018)|Фото: vk.com, Олег Махмудов

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В Екатеринбурге вода и тепло вернулись в дома после аварии, из-за которой улицы затопило кипятком

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Теги: авария, прорыв, кипяток, Екатеринбургская теплосетевая компания



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