14 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые санкции против РФ до конца года

Конгресс США может не успеть одобрить новые антироссийские санкции до конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов.

Напомним, в августе члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. Сообщалось, что меры коснутся политиков и бизнесменов.

Один из авторов законопроекта заявил, что действующие санкции не смогли предотвратить вмешательство России в грядущие в этом году промежуточные выборы в США.

Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и вряд ли успеет одобрить законопроект, пишет агентство.

Сенатор Боб Менендез отметил, что Белый дом не проявляет активности в этом вопросе.

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Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые санкции против РФ до конца года

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Теги: сша, санкции, конгресс



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