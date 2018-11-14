В Магнитогорске школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

В Магнитогорске основное здание школы №40 закрыли на карантин до 18 ноября из-за пневмонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

По словам начальника отдела организации общего образования администрации города Светланы Корнещук, в школе заболели пневмонией 13 человек.

"При этом 24 класса отказались от классно-кабинетной системы обучения. Для этого созданы все необходимые условия – отдельный санузел, режим питания, а также регулярный осмотр медицинским работником", - отметила она.

В городе зарегистрирован подъем заболеваемости пневмонией, случае заболевания фиксируются в дошкольных и школьных учреждениях. Жителям города рекомендуют при первых признаках недомогания у детей не отводить их в учебные заведения, а обращаться к медицинским работникам.