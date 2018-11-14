14 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Жительницу Зауралья дважды проткнули ножом, но умерла она от сердечно-сосудистой недостаточности

В Каргаполье 56-летнему мужчине дали 6 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство своей сожительницы.

Днем 12 мая этого года, находясь в пьяном виде, злоумышленник не менее двух раз пронзил ножом свою возлюбленную, после чего убежал.

Женщина выжила, так как "скорая" приехала быстро и оказала помощь пострадавшей - но на следующий день женщина все же скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

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Жительницу Зауралья дважды проткнули ножом, но умерла она от сердечно-сосудистой недостаточности

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Теги: нож, сердечная недостаточность, нападение, смерть, гибель, суд, колония



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