Жительницу Зауралья дважды проткнули ножом, но умерла она от сердечно-сосудистой недостаточности

В Каргаполье 56-летнему мужчине дали 6 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство своей сожительницы.

Днем 12 мая этого года, находясь в пьяном виде, злоумышленник не менее двух раз пронзил ножом свою возлюбленную, после чего убежал.

Женщина выжила, так как "скорая" приехала быстро и оказала помощь пострадавшей - но на следующий день женщина все же скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.