Снежный шторм в Ростовской области: Трассы заметает, массовые ДТП

В Ростовской области зима началась с метеорологического ЧП - из-за снежного шторма парализована федеральная трасса М4 "Дон". Штормовое предупреждение было объявлено МЧС накануне - спасатели рекомендовали не выезжать без необходимости, а оказавшись за рулем быть внимательным и осторожным.

С момента начала снегопада в регионе произошло несколько десятков серьезных аварий. В том числе в результате столкновения 15 машин на трассе М4 и взрыва одной из них пострадали два человека и один - погиб.

На дорогах развернуты 200 пунктов обогрева, об этом сообщили в правительстве региона. Все спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности, при необходимости к работам привлекаются более 1000 человек личного состава и 186 единиц техники повышенной проходимости для буксировки и эвакуации пострадавших.

К работе в зимних условиях подготовлены 60 мобильных и 140 стационарных ПВР, 92 тягача для буксировки и 94 - для эвакуации пострадавших. Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено 419 спасателей, 46 специальных плавсредств и 132 автомобиля для перевозки спасателей и снаряжения.