14 Ноября 2018
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Общество В России

Россияне считают личные связи лучшим способом найти работу

Большинство россиян считают личные связи наиболее надежным способом устроиться на новую работу, согласно данным опроса, проведенного холдингом "Ромир".

Так, 65% участников опроса используют контакты среди родственников и друзей. Еще 24% респондентов искали работу с помощью социальных сетей. 18% опрошенных трудоустраивались через службы занятости, передает РИА Новости.

При этом соцсети и агентства по подбору персонала оказались наиболее популярными способами поиска работы у людей с высокими доходами.

Ранее Роскачество оценило 27 самых популярных мобильных приложений по поиску работы. В итоге тройкой лидеров стали: HeadHunter, SuperJob и Зарплата.ру.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца в Минтруде РФ сообщили о рекордном сокращении числа безработных - примерно до 3,5 млн человек.

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Россияне считают личные связи лучшим способом найти работу

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Теги: работа, личные связи



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