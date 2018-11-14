14 Ноября 2018
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В Добрянке родители второй день ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Добрянке второй день ищут пропавшую 14-летнюю девочку, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о пропаже девочки размещена в группе "Подслушано в Добрянке" социальной сети "ВКонтакте". Подросток вышла из дома 13 ноября, в 7.25 в школу и до сих пор не вернулась.

Последний раз ребенок выходил на контакт в 12.00. Была одета в серый плащ, черный хомут, черные леггинсы Adidas, темно-синие кроссовки.
В комментариях пользователи сообщают, что видели девочку на улице в компании подростков.

"В 21.00 они с Ксюшей разошлись, она говорит что она пошла домой", - сообщает пользователь.

Всех, кто видел ее просят сообщить в полицию или по телефону 8 992 206 93 42.

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В Добрянке родители второй день ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

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Теги: подросток, розыск, школьница, добрянка



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