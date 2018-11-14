В Кургане судебные приставы заставили будущую мать встать на учет в женской консультации

Судебные приставы заставили жительницу Кургана встать на учет в женскую консультацию - по непонятным причинам будущая мать, находясь на 8 месяце беременности, самостоятельно этого еще не сделала.

Данная гражданка - нерадивая мать. У нее уже есть двое детей: одному 12, другому - 14 лет. Их воспитывает отец, а женщина по решению суда должна платить алименты. Всего она задолжала около 800 тыс. рублей.

За задержку в выплате алиментов женщину привлекли к уголовной ответственности - 8 месяцев она находилась в местах лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

После заключения должница выполняла обязательные работы, после чего устроилась на работу. Из ее зарплаты высчитывались алименты. Но однажды должница уволилась. К ней пришли судебные приставы и увидели, что она беременна.

Женщина сообщила приставам, что не стоит на учете в женской консультации и это ее осознанный поступок. Сейчас благодаря действиям сотрудников УФССП пока еще не родившийся ребенок и его мать находятся под присмотром врачей.