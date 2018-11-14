На затонувшем у берегов Камчатки сухогрузе "Анатолий Крашенинников" были неучтенные пассажиры

Затонувший на Камчатке сухогруз "Анатолий Крашенинников" шел с неполным экипажем и с неучтенными пассажирами на борту.

Сухогруз затонул 9 ноября в акватории залива Камбального Охотского моря. 10 человек были эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Пропавшими числятся три члена экипажа.

По данным краевой транспортной прокуратуры, в документах было заявлено десять членов экипажа, а фактически их было восемь.

Кроме того, на борту находились пять пассажиров, сведения о которых не были переданы капитану порта при оформлении отхода судна, передает РИА Новости.

В октябре в Черном море потерпел крушение теплоход флагом Панамы с грузом металлолома на борту. Все члены экипажа - два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана - были спасены. К ЧП также могло привести внештатное смещение груза.