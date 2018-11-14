Аналитики допустили рост курса доллара выше 70 руб. к концу года

К концу уходящего года доллар может пробить отметку в 70 руб.

Как говорят аналитики Райффайзенбанка, российская валюта будет слабеть даже при нынешних ценах на нефть и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты.

Влияние санкций и повышенная долларовая ставка "полностью нивелировали позитивный эффект от приостановки интервенций [Минфина]", считают в Райффайзенбанке.​ При сохранении текущих условий закупки вряд ли возобновятся, полагают аналитики, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, курс рубля в предстоящем году может существенно упасть. На это окажет негативное влияние действующие, а также ожидающиеся антироссийские санкции, сообщил заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач. По его словам, в настоящее время волна давления на курс рубля маловероятна. Замглавы также сообщил, что курс до конца года сохранится на текущем уровне, "может даже укрепиться".