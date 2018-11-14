14 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область Уральский ФО

Направлено в суд дело против жительницы Шадринска, убившей 3-летнего ребенка столовой ложкой

В Шадринске завершено расследование убийства 3-летнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, оно уже направлено в суд для рассмотрения. На скамье подсудимых окажется 28-летняя обвиняемая, которая совершила преступление в 2017 году.

С сентября прошлого года женщина и ее 3-летний сын по семейным обстоятельствам временно проживали в квартире обвиняемой, которая должна была заботиться о ребенке, пока мать находилась на работе. В ноябре хозяйка квартиры наказывая ребенка, систематически избивала, в том числе - ремнем. В конце ноября злоумышленница нанесла несколько ударов по голове мальчика металлической столовой ложкой.

Через пару дней ребенок в результате полученных повреждений скончался. Приехавшие по вызову обвиняемой, медики констатировали смерть мальчика.

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Направлено в суд дело против жительницы Шадринска, убившей 3-летнего ребенка столовой ложкой

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Теги: ребенок, убийство



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