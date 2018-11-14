14 Ноября 2018
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Политика В России

С Навального сняли ограничения на выезд за границу

С российского политика Алексея Навального сняты все ограничения, в том числе на выезд за рубеж.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП), это решение связано с оперативной выплатой оппозиционером задолженности в пользу предприятия "Кировлес".

"Сообщаем, что после того, как Службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения и применённых в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объёме оплачена задолженность", — сообщили изданию в ФССП.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок политику по делу "Кировлеса" до 8 июля 2019 года. Данный вердикт не был признан самим Навальным, и он заявил, что не намерен исполнять решение суда.

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С Навального сняли ограничения на выезд за границу

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Теги: Алексей Навальный, Кировлес, ФССП



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