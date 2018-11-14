14 Ноября 2018
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Не как во всей области. Мэрия Нижнего Тагила решила не повышать тарифы за детсады

В Нижнем Тагиле на фоне утверждения в регионе новых тарифов на услуги детских садиков решили оставить плату на прежнем уровне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Региональное правительство утвердило максимальный ежемесячный тариф за пребывание детей в государственных и муниципальных детсадах в 2019 г. Для Нижнего Тагила он составляет 2 тыс. 169 руб.

Глава города Владислав Пинаев решил, что действующий сейчас в городе тариф не изменится.

"Сегодня ежемесячная плата в муниципальных детских садах города – 2 тыс. 80 руб. Такой она и останется. С 1 января ее размер не изменится, и повышение в ближайшее время не запланировано", - заявил Пинаев.

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Не как во всей области. Мэрия Нижнего Тагила решила не повышать тарифы за детсады

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Теги: Владислав Пинаев, детский сад



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