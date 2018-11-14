В Прикамье впервые за 20 лет отремонтируют дорогу Ильинский - Слудка

В Пермском крае одна из жительниц деревни Бор Ильинского района обратилась к губернатору региона с просьбой отремонтировать дорогу Ильинский - Слуд.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве края, по словам женщины, дорога соединяет близлежащие населенные пункты с социальными учреждениями района, а также магазинами. При этом часть дороги строилась в 1996 году, после чего капитального ремонта на ней не проводилось. Сейчас объект находится в ненормативном состоянии.

Заявка на ремонт дороги направлена на рассмотрение возможности включения объекта в план ремонтов на 2019-2020 годы. По предварительным данным, ремонт 15 км трассы превысит 60 млн руб.

По словам Уханова, работы на объекте могут быть завершены до 1 сентября 2020 года.